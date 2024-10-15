​Абрахам не убеждает руководство «Милана»

Пока что руководство «Милана» склоняется к тому, чтобы вернуть Тэмми Абрахама в «Рому», из которой он был арендован. Об этом говорят, прежде всего, косвенные признаки - так, клуб подыскивает другого нападающего схожего профиля и позиции, в частности, снова обсуждается кандидатура Джонатана Дэвида из «Лилля».

Контракт канадского футболиста с «Лиллем» истекает уже в следующем году, он не намерен его продлевать, а значит, собирается сменить клуб. Но за ситуацией, естественно, следит не только «Милан», но и множество других клубов, которые хотели бы заполучить перспективного игрока.