Аргентинский топ-клуб «Бока Хуниорс» хочет вернуть своего воспитанника Леандро Паредеса. Новостью об этом делится Tyc Sports.

По информации источника, следующий вероятный главный тренер клуба Фернандо Гаго связывался с Паредесом, чтобы обсудить его возможное возвращение в родной клуб.

Паредесу 30 лет. Уроженец Буэнос-Айреса начал свою профессиональную карьеру как раз в «Бока Хуниорс», выступал он на профессиональном уровне за этот клуб до 2015 года.

На данный момент Паредес выступает за «Рому», контракт действует до лета 2025 года. Ранее в его карьере были «Зенит», «ПСЖ», «Ювентус».