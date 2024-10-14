Агент: «Бастони — суперфанат «Интера» и очень счастлив в клубе»

Туллио Тинти, агент защитника «Интера» Алессандро Бастони, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

— Нет смысла говорить, что он может покинуть «Интер». На это нет никаких шансов. Он суперфанат «Интера» и очень счастлив в клубе. Мы продлили контракт полтора года назад, поэтому все хорошо, — приводит слова агента журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Бастони выступает за «Интер» с 2017 года. В текущем сезоне защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Контракт Бастони с «Интером» рассчитан до 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 70 млн евро.