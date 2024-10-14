Джуффрида: «Фиорентина» и де Хеа сразу влюбились друг в друга»

Валерио Джуффрида, посредник перехода вратаря Давида де Хеа в «Фиорентину», рассказал о переговорах с «фиалками».

— На закрытие сделки у нас ушло несколько часов. На первой же встрече «Фиорентина» и де Хеа влюбились друг в друга. Было легко договориться по условиям, за что следует отдать должное клубу, — приводит слова Джуффриды журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 33-летний де Хеа выступает за «Фиорентину» с августа текущего года. В футболке итальянской команды он провел шесть матчей во всех турнирах, пропустил девять голов и один раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2024/25.