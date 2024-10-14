Центральный защитник «Милана» Маттео Габбия может продлить трудовой договор с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, новое соглашение будет рассчитано до июня 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

— Габбия очень рад подписать новый контракт с «Миланом», но нам еще предстоит обсудить это, — сказал агент игрока.

24-летний Габбия является воспитанником «Милана». В текущем сезоне он появился на поле в шести матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Действующий контракт итальянца с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 8 млн евро.