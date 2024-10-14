Переговоры Погба с «Ювентусом» идут по плану

Поль Погба может вернуться в футбол уже в марте – Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию французского полузащитника за употребление допинга с четырёх до полутора лет. Впрочем, Погба все равно покинет «Ювентус» – футболист настроен перезапустить карьеру в другом месте.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на инсайдера Фабрицио Романо, переговоры Погба с «Ювентусом» о расторжении контракта идут по плану. В начале 2025 году французский футболист обретёт статус свободного агента.

Слухи связывают Поля Погба с несколькими клубами, в частности с «Лос-Анджелесом» из МЛС.