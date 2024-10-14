​«Дженоа» хотел пригласить Балотелли, но отказался от намерения

Как мы уже сообщали, в итальянском клубе «Дженоа» сложился острый кадровый кризис - несколько важных игроков ушли, другие угодили в лазарет. Наставник клуба Альберто Джилардино оказался в сложной ситуации - нужен результат, чтобы спасти своё место, но добывать его некому.

Он решил пригласить Марио Балотелли, но шанс вернуться в Серию А для эпатажного футболиста не реализовался - руководство «Дженоа», подумав, отказалось от намерения. Причина в том, что вскоре у команды может появиться новый тренер, который, вполне возможно, не захочет работать с ершистым Марио. И тогда всё теряет свой смысл.