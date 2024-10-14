Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Дженоа» хотел пригласить Балотелли, но отказался от намерения

14 Октября 2024 • 14:30 Комментировать

Как мы уже сообщали, в итальянском клубе «Дженоа» сложился острый кадровый кризис - несколько важных игроков ушли, другие угодили в лазарет. Наставник клуба Альберто Джилардино оказался в сложной ситуации - нужен результат, чтобы спасти своё место, но добывать его некому.

Он решил пригласить Марио Балотелли, но шанс вернуться в Серию А для эпатажного футболиста не реализовался - руководство «Дженоа», подумав, отказалось от намерения. Причина в том, что вскоре у команды может появиться новый тренер, который, вполне возможно, не захочет работать с ершистым Марио. И тогда всё теряет свой смысл.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Марио Балотелли
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Матч Украина – Грузия был приостановлен Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 Джанашия: «Сборную Грузии уже ничего не остановит» «Манчестер Сити» ищет замену Гвардиоле – названы два имени Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» Челебадзе: «Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину» Месси может вернуться в Барселону 906-й гол Роналду стал победным: Португалия справилась с Польшей в Лиге наций
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 Легенда «Барселоны» Иньеста ушёл из футбола «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер» Иньеста высказался о «Золотом мяче» 2010 года – он проиграл награду Месси Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу
Спортивные новости
Тактаров: Хочу увидеть реванш между Биволом и Бетербиевым Соболенко выиграла соревнование WTA-1000 в Ухане Синнер переиграл Джоковича и выиграл турнир в Шанхае Бивол впервые уступил в карьере: Титул абсолютного чемпиона мира завоевал Бетербиев «Локомотив» закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ, победив «Сочи» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Октября
15:23 · Италия. Серия А
Переговоры Погба с «Ювентусом» идут по плану
14:30 · Италия. Серия А
​«Дженоа» хотел пригласить Балотелли, но отказался от намерения
13:09 · Италия. Серия А
​Бергоми: «В «Ювентусе» уже чувствуется рука Мотты»
12:53 · Италия. Серия А
Зелиньски: «Клопп говорил, что я – смесь Фабрегаса и Гюндогана»
12:06 · Италия. Серия А
«Реал» и «Ювентус» поборются за игрока «ПСЖ»
11:20 · Италия. Серия А
Джованни Симеоне не планирует покидать «Наполи»
03:56 · Италия. Серия А
Бонуччи назвал сильнейшую команду последних лет
03:19 · Италия. Серия А
​Джордж Веа: «Берлускони вступился за меня после неудачного дебюта»
03:15 · Италия. Серия А
Экс-игрок сборной Аргентины: «Лаутаро Мартинес заслужил «Золотой мяч» 1
02:56 · Италия. Серия А
Десайи: «Стоять в обороне для меня было каторгой»
02:35 · Италия. Серия А
​Джордж Веа: «Я пытался пристроить сына в «Милан», но «Юве» оказался более заинтересованным»
01:59 · Италия. Серия А
​Чуквуезе получил травму и выбыл из строя
01:54 · Италия. Серия А
​Капелло сравнил Леау с бывшим румынским нападающим
01:08 · Италия. Серия А
​Бывший ассистент в «Кротоне» стал наставником мальтийского клуба
13 Октября
23:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, при каком условии может возглавить клуб Серии А 2
19:38 · Италия. Серия А
​Сунесс: «Победа на чемпионате мира испортила Погба»
19:32 · Италия. Серия А
​Кафу рассказал, как Галлиани не хотел отпускать его
19:03 · Италия. Серия А
​Донадони: «Надеюсь, за Скудетто будут бороться более двух команд»
18:49 · Италия. Серия А
Донадони: «Милан» не опустит руки»
18:45 · Италия. Серия А
​Бобан: «Барселона» в 1994-м была обречена»
18:35 · Италия. Серия А
Балотелли близок к подписанию контракта с клубом Серии А
15:31 · Медиалига
Погба отклонил предложение из России
03:33 · Италия. Серия А
«Ювентус» принял решение по арендованному у «Порту» Консейсау
03:30 · Италия. Серия А
​Кафу шутит: «Рома» выиграет Скудетто, а «Милан» - Лигу чемпионов»
03:24 · Италия. Серия А
​Дида: «Меньян и Де Хеа - лучшие вратари чемпионата Италии»
Все новости