​Бергоми: «В «Ювентусе» уже чувствуется рука Мотты»

Ветеран миланского «Интера» и сборной Италии, Джузеппе Бергоми, положительно оценивает происходящие с «Ювентусом» после прихода нового главного тренера перемены. По словам Бергоми, «рука Тьяго Мотты» уже вовсю чувствуется в стиле игры и выступлениях клуба.

- Не сбрасываем со счетов «Ювентус», рука Тьяго Мотты уже вовсю чувствуется в нём, хотя работает он совсем не долго, - цитирует слова Бергоми fcinter1908.it.

Сейчас туринский клуб занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А, на нём же он финишировал и в прошлом сезоне. В следующем туре туринский клуб сыграет с «Лацио».