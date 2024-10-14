Зелиньски: «Клопп говорил, что я – смесь Фабрегаса и Гюндогана»

В своё время полузащитник Пётр Зелиньски мог перебраться в «Ливерпуль». По словам польского футболиста, тогдашний главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп даже присылал за ним частный самолёт. Зелиньски отметил, что он получал комплименты от немецкого специалиста.

«Клопп сказал мне: «Ты – смесь Фабрегаса и Гюндогана», - слова Зелиньски приводит Football Italia.

В настоящий момент 30-летний Пётр Зелиньски выступает за «Интер». В сезоне 2024/2025 полузащитник провёл шесть официальных матчей. В них поляк не отмечался результативными действиями в виде голов или голевых передач.