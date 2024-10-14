«Реал» и «Ювентус» поборются за игрока «ПСЖ»

«Реал» и «Ювентус» хотят усилить оборонительную линию в зимнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, мадридцам и туринцам интересен защитник Милан Шкриньяр из «ПСЖ».

Шкриньяр недоволен своей ситуацией в «ПСЖ» и попросил клуб отпустить его в аренду зимой. 29-летний словак уже ведёт переговоры с «Ювентусом», но «Реал» тоже считает Шкриньяра интересным вариантом по решению оборонительных проблем. Последнее слово при выборе клуба будет за самим футболистом.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Милана Шкриньяра в 20 миллионов евро.