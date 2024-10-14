Джованни Симеоне не планирует покидать «Наполи»

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне не планирует покидать свою команду в зимнее трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, аргентинский форвард останется в Неаполе минимум до конца сезона.

Как сообщает источник, слухи о возможном переходе Симеоне в «Торино» не стоит воспринимать всерьёз. Дело в том, что «Наполи» не намерен отпускать Джованни в зимнее трансферное окно.

Напомним, Симеоне проводит уже свой третий сезон в составе «Наполи», в первом из которых футболисту удалось завоевать чемпионский титул Серии А. 29-летний нападающий в новом сезоне успел отметиться одним голом в шести матчах чемпионата Италии.