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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи назвал сильнейшую команду последних лет

14 Октября 2024 • 03:56 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал, какую команду считает сильнейшей в современном футболе.

Итальянец выделил мадридский «Реал», который шесть раз выиграл Лигу чемпионов с 2014 года. В 2017 году «сливочные» взяли верх в финальной встрече над «Ювентусом» (4:1), в котором выступал Бонуччи.

«Реал» – сильнейшая команда в футболе за последние 15-20 лет», – цитирует Madrid Xtra знаменитого экс-центрбека «старой синьоры».

Леонардо Бонуччи завершил игровую карьеру минувшим летом. Последним клубом девятикратного чемпиона Италии стал турецкий «Фенербахче».

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