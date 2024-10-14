Бонуччи назвал сильнейшую команду последних лет

Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал, какую команду считает сильнейшей в современном футболе.

Итальянец выделил мадридский «Реал», который шесть раз выиграл Лигу чемпионов с 2014 года. В 2017 году «сливочные» взяли верх в финальной встрече над «Ювентусом» (4:1), в котором выступал Бонуччи.

«Реал» – сильнейшая команда в футболе за последние 15-20 лет», – цитирует Madrid Xtra знаменитого экс-центрбека «старой синьоры».

Леонардо Бонуччи завершил игровую карьеру минувшим летом. Последним клубом девятикратного чемпиона Италии стал турецкий «Фенербахче».