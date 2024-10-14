​Джордж Веа: «Берлускони вступился за меня после неудачного дебюта»

Бывший обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа прославил своё имя выступлениями за «Милан», но его карьера там в 1995-м началась с неудачи - Джордж не забил пенальти. После этого на него обрушились газетчики, но всемогущий босс «Милана» Силвио Берлускони быстро закрыл им рот, вступившись за либерийского игрока:

- Я не забил пенальти в ворота «Ювентуса» и на меня обрушились газетчики. Я был вынужден признать критику, но за меня вступился Сильвио Берлускони - он сказал, что я силён и хорошо оснащён технически, и что у меня впереди долгая карьера в клубе. И он оказался прав, - цитирует слова Веа pianetamilan.it.