Экс-игрок сборной Аргентины: «Лаутаро Мартинес заслужил «Золотой мяч»

Бывший аргентинский футболист Херман Денис считает, что форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес должен получить «Золотой мяч».

Капитан «нерадзурри» завершил прошлый сезон с показателем в 27 забитых голов в 44 матчах, а летом помог аргентинской национальной команде выиграть Кубок Америки. Именно Мартинес забил единственный гол «альбиселесте» в финале континентального турнира с Колумбией (1:0).

«В этом году Лаутаро заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой. Он много забивал и достиг всех своих целей», – заявил в интервью TMW Денис, известный по выступлениям за «Наполи», «Аталанту» и сборную Аргентины.