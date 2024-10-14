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Экс-игрок сборной Аргентины: «Лаутаро Мартинес заслужил «Золотой мяч»

14 Октября 2024 • 03:15 Комментировать
Рома
...
Интер Милан
20.10 21:45

Бывший аргентинский футболист Херман Денис считает, что форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес должен получить «Золотой мяч».

Капитан «нерадзурри» завершил прошлый сезон с показателем в 27 забитых голов в 44 матчах, а летом помог аргентинской национальной команде выиграть Кубок Америки. Именно Мартинес забил единственный гол «альбиселесте» в финале континентального турнира с Колумбией (1:0).

«В этом году Лаутаро заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой. Он много забивал и достиг всех своих целей», – заявил в интервью TMW Денис, известный по выступлениям за «Наполи», «Аталанту» и сборную Аргентины.

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