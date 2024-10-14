Десайи: «Стоять в обороне для меня было каторгой»

Бывший футболист итальянского «Милана» Марсель Десайи рассказал о том, что в команде Фабио Капелло он ненавидел играть в центре обороны, вместе с Франко Барези. Причина заключалась в том, что Десайи любил двигаться на поле, а на предложенной ему было роли это было невозможно:

- Однажды Капелло поставил меня в центр обороны. Но для меня это было невозможно. Я был защитником бразильского типа, любил много двигаться, выбегать в атаку. Но с Барези это было невозможно, он не отпускал меня вперёд. Для меня это было невыносимо, - вспоминает Марсель, слова которого цитирует pianetamilan.it.