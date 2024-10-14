​Джордж Веа: «Я пытался пристроить сына в «Милан», но «Юве» оказался более заинтересованным»

Бывший обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа прославил своё имя выступлениями за «Милан», а вот его сын оказался в туринском «Ювентусе» и сейчас выступает именно там. Его отец пояснил, что он пытался пристроить сына в «Милан» и разговаривал на эту тему с Паоло Мальдини, но «Ювентус» проявил больше заинтересованности в талантах Тимоти.

- Я разговаривал с Паоло Мальдини, «Милан» следил за ним, но «Ювентус» в итоге оказался более заинтересованным. Я надеюсь, что у него тоже будет прекрасная карьера, как и у меня, - цитирует слова Веа-старшего pianetamilan.it.

Ранее Тимоти выступал в США.