Нападающий итальянского «Милана» Самуэль Чуквуезе получил травму и выбыл из строя на некоторый срок, сообщает Naija News. Это случилось в рамках отборочного матча к чемпионату мира между сборными Нигерии и Ливии. Тяжесть травмы пока не уточняется, впрочем, однозначно можно сказать, что речь не о переломе или разрыве связок, а о повреждении, связанном с растяжением.

В любом случае, это не самая приятная новость для наставника «Милана» Паулу Фонсеки, который и без того едва удерживается на своём посту. Сейчас клуб занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.