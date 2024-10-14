​Капелло сравнил Леау с бывшим румынским нападающим

Бывший наставник «Милана» Фабио Капелло вспомнил румынского нападающего Флорина Рэдучою, которого он тренировал в сезоне 1993\1994, после чего выставил из команды - за «Милан» румын сыграл лишь семь матчей. По словам Капелло, дело было в лени - Рэдучою слишком полагался на свой талант и не желал работать. И в нынешнем «Милане» Капелло тоже видит такого игрока:

- Радучою был молодом, но не хотел работать. Как-то раз он честно это признал - что может больше, но не хочет. Сегодня тоже есть такие игроки. В «Милане» есть такой, его фамилия начинается на «Л», - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.