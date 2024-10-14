​Бывший ассистент в «Кротоне» стал наставником мальтийского клуба

51-летний итальянский специалист Аньелло Паризи, ранее работавший ассистентом главного тренера в «Кротоне», пустился в новое самостоятельное приключение - уже третье в его тренерской карьере.

Он будет тренировать мальтийский клуб «Заббар Сент-Патрик» после того, как ранее успел поработать в Люксембурге с «Эсперанжем» и вице-наставником в «Сент-Трюйдене». Дела «Заббара» идут из рук вон плохо, клуб набрал только четыре очка в семи матчах и опустился на последнее место в высшей лиге мальтийского чемпионата.

Так что от Паризи ожидают не иначе как рыцарского подвига и благородного спасения клуба. Получится ли у него - покажет ближайшее время.