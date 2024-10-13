​Сунесс: «Победа на чемпионате мира испортила Погба»

Английский наставник Грэм Сунесс точно знает момент, когда карьера Поля Погба покатилась по наклонной, это случилось шесть лет назад в момент триумфа сборной Франции на чемпионате мира в 2018-м, прошедшем в Российской Федерации. По его мнению, именно тогда Погба перестал работать над своим прогрессом и разленился.

- Погба растратил впустую весь свой талант. Даже победа на чемпионате мира сыграла против него, на самом деле это было худшее, что могло с ним случиться. Он разленился и зазвездился, - цитирует слова Сунесса испанское издание AS.

Сейчас Погба выступает за туринский «Ювентус».