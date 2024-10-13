​Кафу рассказал, как Галлиани не хотел отпускать его

Бразильский защитник Кафу сперва выступал в Италии за «Рому», а в 2003 году перебрался в «Милан», где провёл ещё пять лет. Он рассказал, как расставался с клубом в 2008 году, и как Адриано Галлиани не хотел отпускать его.

- В 2006 году я сказал Галлиани, что в 2008 году, по истечении контракта, я уйду, так как хочу вернуться в родную Бразилию. Летом 2008 года он предложил мне ещё год контракта. Но я напомнил ему о том разговоре и ему пришлось смириться с этим и отпустить меня. Я хотел домой, - цитирует слова Кафу итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Кафу выиграл Лигу чемпионов с командой в 2007 году.