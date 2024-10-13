​Донадони: «Надеюсь, за Скудетто будут бороться более двух команд»

Бывший полузащитник итальянского «Милана» Роберто Донадони верит в интересную борьбу в Серии А. Он надеется, что возможно сражение за Скудетто, причём между как минимум тремя командами.

- Я надеюсь, что чемпионат не сведётся к борьбе двух команд. «Наполи» прибавляет, я считаю его серьёзным претендентом на титул. Конечно, отсутствие еврокубковых турниров является очевидным преимуществом для клуба, - цитирует слова Донадони pianetamilan.it.

Напомним, что и в прошлом, и в позапрошлом сезоне «Интер» и «Наполи» побеждали в итальянском чемпионате безо всякой острой конкуренции.