Донадони: «Милан» не опустит руки»

Несмотря на слабое начало чемпионата, «Милан» не опустит руки и будет сражаться - такого мнения придерживается бывший полузащитник команды Роберто Донадони, возглавлявший клуб в 90-е годы.

- «Милан» начал сезон разочаровывающим образом, был хороший матч с «Интером», а затем последовало поражение от «Фиорентины». «Милану» нужно больше стабильности. Но я уверен, что он даст бой в этом сезоне, - цитирует слова Донадони pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» сразится с «Удинезе». В настоящий момент клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.