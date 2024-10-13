​Бобан: «Барселона» в 1994-м была обречена»

Хорватский футболист Звонимир Бобан вспомнил о финале Лиги чемпионов в 1994 году, когда «Милан» выиграл со счётом 4:0 у «Барселоны». Это до сих пор остаётся самой крупной победой в финале такого турнира, как ЛЧ. По мнению Бобана, соперник в том матче был обречён ещё его начала.

- Я думаю, что Йохан Кройф тогда ещё до игры понимал, что мы сильнее. Мы встречались за год до этого в товарищеском матче и переиграли «Барселону» с крупным счётом. Мы могли забить им 15 голов, насколько разными были наши команды, мы работали на другом уровне. Тот матч в Овьедо подарил нам уверенность в том, что и в Афинах мы будем на голову выше них. И так всё и получилось, - цитирует слова Бобана pianetamilan.it.