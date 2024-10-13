Балотелли близок к подписанию контракта с клубом Серии А

Нападающий Марио Балотелли близок к возвращению в чемпионат Италии. Как сообщает Sport Mediaset, 34-летний футболист максимально приблизился к подписанию контракта с «Дженоа». Ожидается, что в скором времени стороны объявят о заключении трудового соглашения до конца сезона 2024/2025.

Стоит сказать, что в последние месяцы Балотелли пребывал в статусе свободного агента после ухода из турецкого «Адана Демирспор».

Добавим, что «Дженоа» на текущий момент располагается на 18-й позиции в турнирной таблице Серии А. В семи прошедших турах чемпионата команда смогла набрать только пять очков.