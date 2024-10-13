«Ювентус» принял решение по арендованному у «Порту» Консейсау

В «Ювентусе» намерены сохранить вингера Франсишку Консейсау после завершения сезона.

21-летний футболист арендован туринцами у «Порту» без возможности выкупа. Тем не менее, как информирует Calciomercato, руководство «старой синьоры» решительно настроено оформить полноценный трансфер португальца. Главный тренер Тьяго Мотта впечатлён способностями Консейсау, и спортивный директор Кристиано Джунтоли уже работает над сделкой. «Порту» намерен заработать на продаже игрока порядка 25 млн евро.

Франсишку Консейсау отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей в четырёх матчах за «Ювентус».