​Кафу шутит: «Рома» выиграет Скудетто, а «Милан» - Лигу чемпионов»

Итальянские журналисты дозвонились до Кафу, легендарного экс-защитника бразильской сборной, а также, конечно же, «Ромы» и «Милана». Очевидно, у Кафу было шутливое настроение, потому что его прогноз на сезон оказался достаточно странным, если не сказать нереалистичным. Так, к примеру, Кафу прочит «Милану» победу в Лиге чемпионов.

- «Рома» выиграет Скудетто, а «Милан» - Лигу чемпионов, - цитирует слова Кафу pianetamilan.it.

Пока Кафу фантазирует, напомним, что «Милан» проиграл оба стартовых матча в Лиге чемпионов - сперва английскому «Ливерпулю», а затем и немецкому «Байеру».