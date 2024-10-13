​Дида: «Меньян и Де Хеа - лучшие вратари чемпионата Италии»

Бывший голкипер итальянского «Милана» Нельсон Дида, выступавший за клуб в славные нулевые годы при Карло Анчелотти, пообщался с итальянскими журналистами, позвонившими ему в связи с недавним днём рождения.

Одним из вопросов была ситуация с вратарями в итальянском чемпионате - кого Дида считает лучшим голкипером Серии А на данный момент. Дида, конечно же, упомянул и нынешнего голкипера «россонери» - Майка Меньяна:

- Майка мы все хорошо знаем, а в этом году меня удивляет де Хеа. Я думаю, что они оба сейчас - лучшие, - цитирует слова бразильского экс-голкипера pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милану» предстоит сыграть дома с «Удинезе».