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Чемпионат Италии. Серия А

​Дида: «Меньян и Де Хеа - лучшие вратари чемпионата Италии»

13 Октября 2024 • 03:24 Комментировать

Бывший голкипер итальянского «Милана» Нельсон Дида, выступавший за клуб в славные нулевые годы при Карло Анчелотти, пообщался с итальянскими журналистами, позвонившими ему в связи с недавним днём рождения.

Одним из вопросов была ситуация с вратарями в итальянском чемпионате - кого Дида считает лучшим голкипером Серии А на данный момент. Дида, конечно же, упомянул и нынешнего голкипера «россонери» - Майка Меньяна:

- Майка мы все хорошо знаем, а в этом году меня удивляет де Хеа. Я думаю, что они оба сейчас - лучшие, - цитирует слова бразильского экс-голкипера pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милану» предстоит сыграть дома с «Удинезе».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дида Давид Де Хеа Майк Меньян ещё теги
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