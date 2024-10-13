​Дида: «Несмотря ни на что, верю в прогресс «Милана»

Бывший голкипер итальянского «Милана» Нельсон Дида, выступавший за клуб в славные нулевые годы при Карло Анчелотти, уверен в том, что «Милан» ещё добьётся значимых успехов в этом сезоне, несмотря на не очень удачный старт.

- Чемпионат длинный, впереди ещё много туров. Я думаю, что «Интер» остаётся фаворитом, но я считаю, что «Милан» также просыпается и прогрессирует. Уверен, что в следующих матчах нам будет что отпраздновать, - цитирует слова бразильского экс-голкипера pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милану» предстоит сыграть дома с «Удинезе».