На Погба появился новый претендент

Ещё один клуб проявил интерес к полузащитнику «Ювентуса» Полю Погба.

Руководство «старой синьоры» работает над расторжением контракта с французом. По сообщениям журналиста Николо Скиры, число претендентов на 31-летнего футболиста пополнил «Лос-Анджелес». Клуб МЛС рассчитывает подписать хавбека на правах свободного агента, когда тот окончательно расстанется с «Ювентусом».

Интерес к Полю Погба также приписывался «Марселю» и представителям чемпионата Саудовской Аравии.

Игрок сможет вернуться в футбол в марте, когда завершится срок его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.