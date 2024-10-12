Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи: «Травма Бремера – огромная потеря для «Ювентуса»

12 Октября 2024 • 21:53 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
19.10 21:45

Бывший футболист «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о травме Глейсона Бремера.

Бразильский центральный защитник выбыл из строя до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки, полученного в матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

«Травма Бремера – огромная потеря для «Ювентуса». Не хочу умалять заслуги других, но он доказал, что способен в одиночку управлять оборонительной фазой команды. С ним вы можете защищаться в 60 метрах от своих ворот, и всё будет в порядке. Тот, кому предстоит его заменить, должен выложиться на 110%», – приводит журналист Джанлука ди Марцио слова Бонуччи, также выступавшего в центре защиты.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи Глейсон Бремер ещё теги

Новости по матчу

11 Октября
05:01
Щесны рассказал, почему расторг контракт с «Ювентусом» 1
01:48
«Ювентус» нацелился на звезду Бундеслиги
10 Октября
12:27
Шкриньяр может вернуться в Серию А, но не в «Интер»
11:57
Берарди признался, что хотел перейти в другой клуб из Серии А
04:59
«Ювентус» присматривается к форварду «Наполи»
03:53
«Ювентус» готов поспорить с «Интером» за сына Мальдини
09 Октября
22:24
«Ювентус» задумался о подписании звезды «Милана» 1
19:51
В «Ювентусе» подтвердили, что ведут переговоры с Погба
08 Октября
17:49
Игнатович: «Погба в последнюю очередь будет рассматривать приезд в РПЛ»
12:48
«Ювентус» готовит новый контракт для Гатти
07 Октября
02:58
Бонуччи: «Сарри пришёл в «Ювентус» в неподходящее время» 1
02:02
Бонуччи оценил работу Мотты в «Ювентусе»
01:47
Бонуччи вспомнил, как мог перейти в «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
06 Октября
22:12
Погба считает, что должен покинуть «Ювентус»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЮВЕНТУС ЛАЦИО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Матч Украина – Грузия был приостановлен «Манчестер Сити» ищет замену Гвардиоле – названы два имени Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Джанашия: «Сборную Грузии уже ничего не остановит» Челебадзе: «Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину» Месси может вернуться в Барселону «Барселона» может пожертвовать Рафиньей ради трансфера звезды Месси прокомментировал ничью в матче сборных Венесуэлы и Аргентины Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20
Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Легенда «Барселоны» Иньеста ушёл из футбола «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 Хави может возглавить топ-клуб АПЛ Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер»
Спортивные новости
«Локомотив» закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ, победив «Сочи» Гол Кузнецова помог СКА переиграть «Автомобилист» в КХЛ «Металлург» оказался сильнее «Авангарда» в КХЛ «Спартак» всухую обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ Джокович сыграет с Синнером в финале турнира в Шанхае Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Октября
21:53 · Италия. Серия А
Бонуччи: «Травма Бремера – огромная потеря для «Ювентуса»
20:47 · Италия. Серия А
​Капелло: «У Ибрагимовича есть потенциал, но ему нужно время»
20:27 · Италия. Серия А
​Бывший соискатель места в «Спартаке» пристроился в «Дженоа»
18:07 · Италия. Серия А
Отец Рейндерса вспомнил о переговорах с «Барселоной»
17:45 · Италия. Серия А
Драка на «Камп Ноу» - стали известны подробности
16:01 · Италия. Серия А
​Капелло: «Мне трудно сказать что-то определённое про нынешний «Милан»
15:27 · Италия. Серия А
Замена Карвахалю: «Реал» обратил внимание на игрока «Ювентуса» слухи
10:40 · Италия. Серия А
Гасперини удивил выбором обладателя «Золотого мяча» 1
08:20 · Италия. Серия А
Балотелли: «Я разнесу на куски Серию А»
07:21 · Италия. Серия А
Кассано рассказал о безумной покупке с первого контракта в «Роме»
03:10 · Италия. Серия А
​Капелло: «Мой «Милан» уважали все»
00:55 · Англия. Премьер-лига
«Клопп отправил за мной самолёт»: Игрок «Интера» вспомнил, как мог перейти в «Ливерпуль»
11 Октября
23:47 · Италия. Серия А
Гасперини: «Был уверен, что мы поставим «Байер» в тупик»
23:27 · Италия. Серия А
Почеттино: «Пулишич слишком много играет в «Милане», мы должны его защитить»
22:53 · Италия. Серия А
«ПСЖ» выбирает между двумя звёздными нападающими слухи
22:44 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» рассматривает трёх кандидатов на замену Тренту 1 слухи
22:33 · Италия. Серия А
Гасперини: «Иличич мог претендовать на «Золотой мяч», если бы не проблемы с депрессией»
16:51 · Италия. Серия А
​Альберт Гудмундссон оправдан: «Я невиновен»
15:21 · Италия. Серия А
Морьеро покинул Мальдивы и будет тренировать в Албании
13:57 · Италия. Серия А
«Галатасараю» интересен ещё один топ-игрок из Серии А
11:28 · Италия. Серия А
«Наполи» готов продать Осимхена в январе
05:01 · Италия. Серия А
Щесны рассказал, почему расторг контракт с «Ювентусом» 1
04:29 · Италия. Серия А
Фабрегас признался, что вдохновляется работой Артеты в «Арсенале»
03:58 · Италия. Серия А
Де Врей прокомментировал своё будущее в «Интере»
03:46 · Италия. Серия А
​«Милан» выдал худший старт в Серии А за последние десять лет 1
Все новости