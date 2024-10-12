Бонуччи: «Травма Бремера – огромная потеря для «Ювентуса»

Бывший футболист «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о травме Глейсона Бремера.

Бразильский центральный защитник выбыл из строя до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки, полученного в матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

«Травма Бремера – огромная потеря для «Ювентуса». Не хочу умалять заслуги других, но он доказал, что способен в одиночку управлять оборонительной фазой команды. С ним вы можете защищаться в 60 метрах от своих ворот, и всё будет в порядке. Тот, кому предстоит его заменить, должен выложиться на 110%», – приводит журналист Джанлука ди Марцио слова Бонуччи, также выступавшего в центре защиты.