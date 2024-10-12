​Капелло: «У Ибрагимовича есть потенциал, но ему нужно время»

Бывший наставник «Милана» Фабио Капелло считает Златана Ибрагимовича соответствующей фигурой для его должности, но также отметил, что экс-игроку нужно время, дабы обжиться в этой роли и начать воплощать в жизнь свою стратегию.

- У Ибрагимовича есть должный потенциал для того, чтобы работать руководителем. Но мы должны предоставить ему время, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Удинезе». В настоящий момент клуб занимает лишь шестое место в турнирной таблице Серии А. В прошлом сезоне команда заняла второе место.