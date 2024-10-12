​Бывший соискатель места в «Спартаке» пристроился в «Дженоа»

Итальянский «Дженоа» близок к контракту с Гастоном Перейро - бывшим игроком ПСВ, который в какой-то момент был близок к контракту с московским «Спартаком».

Генуэзцам нужно усиление в связи с бледноватыми выступлениями в Серии А, особенно в свете травм Мессиаса, Витиньи, Малиновского, Экуба и Баделя, а также ухода Альберта Гудмундссона - команда растеряла самых важных игроков. Потому они ищут усиление среди игроков, не имеющих контракта - и Гастон Перейро, в прошлом выступавший в Серии А за «Кальяри», представляется очень подходящим профилем.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, о соглашении будет объявлено в самое ближайшее время.