Отец Рейндерса вспомнил о переговорах с «Барселоной»

Отец полузащитника «Милана» Тиджани Рейндерса высказался о возможном переходе футболиста в «Барселону». По словам родителя нидерландского футболиста, переговоры с каталонцами имели место быть.

«Я напрямую говорил с Деку. Они искали замену Серхио Бускетсу. Я сказал сыну: «Ты не такой футболист, у тебя нет его характеристик». В «Барселоне» Тиджани сразу же оказался бы на скамейке запасных. А в «Милане» он стал незаменимым», - цитирует отца Рейндерса Calciomercato.

Всего за «Милан» Тиджани Рейндерс провёл 59 официальных матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть голевых передач на партнёров.