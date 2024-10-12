Драка на «Камп Ноу» - стали известны подробности

Мы уже сообщали, что в ходе ремонта на арене «Камп Ноу», на которой выступает «Барселона», возникла драка, в результате которой шестеро человек обратились за медицинской помощью.

Как стало известно, драка произошла между румынскими и албанскими болельщиками - не исключено, что разногласия появились и обострились из-за вопроса о Косово, ведь румынские футбольные фанаты являются одними из самых ярых сторонников территориальной целостности Сербии. Албанцы, по понятным причинам, выступают за другой лагерь.

В драке приняли участие около двух десятков человек. Все они были в итоге уволены и теперь могут подыскать другую площадку для выяснения отношений.