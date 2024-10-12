​Капелло: «Мне трудно сказать что-то определённое про нынешний «Милан»

Бывшего наставника «Милана» Фабио Капелло попросили прокомментировать ситуацию в «Милане», который после расставания со Стефано Пиоли начал новый цикл с Паулу Фонсекой, но пока что очевидно прихрамывает. Капелло пояснил, что ему трудно рассуждать на эту тему, так как он не вхож в закулисье команды.

- Я не знаю этот «Милан». Конечно, я читаю о нём, информируюсь, но я не вхож в раздевалку, - заявил Фабио, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского первенства «Милан» сыграет с «Удинезе». Сейчас клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.