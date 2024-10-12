«Реал» до конца сезона потерял защитника Дани Карвахаля. Футболист недавно получил серьёзную травму колена и перенёс операцию. Ситуация может вынудить «сливочных» выйти на зимний трансферный рынок за новым правым защитником. Мадридцам давно интересен Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля», но есть и план Б. Как сообщает Tuttosport, на радаре «Реала» оказался Андреа Камбьясо из «Ювентуса».

Действующий контракт Андреа Камбьясо с «Ювентусом» рассчитан до середины 2029 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего игрока в 25 миллионов евро. Камбьясо способен играть на обоих флангах обороны.