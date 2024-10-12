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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини удивил выбором обладателя «Золотого мяча»

12 Октября 2024 • 10:40 Комментировать

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, кому бы вручил «Золотой мяч» в этом году.

«Кому бы я отдал «Золотой мяч»? Адемоле Лукману. Этот футболист своей игрой помог «Аталанте» выиграть Лигу Европы», - передает слова специалиста Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что фаворитом на получение «Золотого мяча» является бразильский нападающий Винисиус Жуниор, выступающий за мадридский «Реал».

В сезоне-2023/2024 Лукман принял участие в 45 поединках «Аталанты». Адемола записал на свой счет 17 забитых мячей и десять голевых передач. Портал Transfrmarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Адемола Лукман ещё теги
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