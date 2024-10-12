Гасперини удивил выбором обладателя «Золотого мяча»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, кому бы вручил «Золотой мяч» в этом году.

«Кому бы я отдал «Золотой мяч»? Адемоле Лукману. Этот футболист своей игрой помог «Аталанте» выиграть Лигу Европы», - передает слова специалиста Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что фаворитом на получение «Золотого мяча» является бразильский нападающий Винисиус Жуниор, выступающий за мадридский «Реал».

В сезоне-2023/2024 Лукман принял участие в 45 поединках «Аталанты». Адемола записал на свой счет 17 забитых мячей и десять голевых передач. Портал Transfrmarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.