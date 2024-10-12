Балотелли: «Я разнесу на куски Серию А»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Марио Балотелли высказался насчет своего возможного трансфера в Италию.
«Я подпишу контракт и занесу на куски Серию А. Если я долго здесь не играл, то меня не воспринимают всерьез? Да идите все к черту», - приводятся слова форварда на страницах Football-Italia.
В настоящий момент 34-летний нападающий находится в статусе свободного агента. Последним местом работы Балотелли был турецкий клуб «Адана Демирспор». Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 650 тысяч евро.
Ранее сообщалось об интересе к Марио со стороны «Дженоа» и «Торино».
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