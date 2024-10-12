Кассано рассказал о безумной покупке с первого контракта в «Роме»

Экс-нападающий сборной Италии и «Ромы» Антонио Кассано поведал о своих тратах после первого контракта с римским клубом.
«В первый год контракта с римлянами я купил девять автомобилей. Это было безумным поступком. Почему девять машин? Потому что я идиот. Две «Феррари», два «Мерседеса»… Тогда у меня все было», - передает слова Антонио газета Marca.
Напомним, что итальянский нападающий объявил о завершении игровой карьеры в 2017 году. Кроме «Ромы», Кассано выступал за мадридский «Реал», «Сампдорию», «Милан» и другие команды. За сборную Италии форвард провел 39 матчей и отметился десятью голами.
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