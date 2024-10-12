​Капелло: «Мой «Милан» уважали все»

Бывший наставник «Милана» Фабио Капелло вспоминает секреты успеха своей команды, которая в середине 90-х имела примерно такой же статус, как сегодняшний «Манчестер Сити». По словам Капелло, успехи «Милана» тогдашних годов были во многом обусловлены большим уважением, которое испытывали друг к другу игроки команды Фабио.

- У меня в команде все уважали друг друга. Если ты хочешь создать хорошую команду, то в ней должен быть хороший дух. Победы достигаются только так. Мне повезло, что на поле в моих командах всегда были лидеры, люди, которые понимали важность делать вещи так, как надо, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.