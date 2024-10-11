Гасперини: «Был уверен, что мы поставим «Байер» в тупик»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини вспомнил, как его команда добывала победу в Лиге Европы.

Бергамаски одолели «Байер» в финале прошлого розыгрыша второго по значимости еврокубка (3:0). Победу итальянскому коллективу принёс хет-трик Адемолы Лукмана. Стоит отметить, что для «фармацевтов» то поражение стало первым и единственным за весь сезон.

«Нам удался огромный подвиг в Европе. Я был уверен, что мы поставим «Байер» в тупик, хотя соперник побил все рекорды и считался фаворитом. Я был уверен. Я чувствовал, что мы создадим проблемы», – передаёт журналист Джанлука ди Марцио слова Гасперини.