Почеттино: «Пулишич слишком много играет в «Милане», мы должны его защитить»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино считает, что Кристиан Пулишич должен чаще отдыхать.

Аргентинский тренер высказался о загруженности лидера своей команды на пресс-конференции в преддверии дебютного матча у руля «звёздно-полосатых».

«Пулишич – отличный игрок, один из лучших атакующих футболистов в мире. Он принесёт пользу сейчас и поможет нам добиться успеха в будущем. В «Милане» он играет каждый матч, каждую минуту – нас это беспокоит. Он устал, мы должны его защитить», – цитирует TMW Почеттино.

13 октября сборная США примет на своём поле соперников из Панамы. Встреча стартует в 04:00 по московскому времени.