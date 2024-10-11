В «Пари Сен-Жермен» рассчитывают усилить позицию центрфорварда.

Приоритетной целью гранда Лиги 1 считается Виктор Дьёкереш, выступающий за лиссабонский «Спортинг». Ожидается, что парижане попробуют приобрести шведа следующим летом, информирует журналист Экрем Конур. Если же подписать звезду чемпионата Португалии не выйдет, «ПСЖ» переключится на кандидатуру Маркуса Тюрама из миланского «Интера», об интересе к которому уже сообщалось ранее. «Нерадзурри», впрочем, не горят желанием расставаться с французом.

Стоимость 26-летнего Виктора Дьёкереша на портале Transfermarkt – 70 млн евро, 27-летний Тюрам оценивается в 65 млн.