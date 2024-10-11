Гасперини: «Иличич мог претендовать на «Золотой мяч», если бы не проблемы с депрессией»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини вновь высказался об исключительном таланте Йосипа Иличича.

Словенский футболист провёл лучшие годы карьеры именно в коллективе из Бергамо, в котором выступал с 2017 по 2022 год.

«Он оказался в этой ситуации, когда был на пике своих возможностей. Он мог быть кандидатом на «Золотой мяч», одним из лучших, но это трудно, когда наступает депрессия. Время от времени у него бывали невероятные проблески. Хорошо, что он вернулся к нормальной жизни, но прежний уровень игры, к сожалению, мы так больше и не увидели», – приводит журналиста Джанлука ди Марцио слова Гасперини из недавнего интервью.