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​Альберт Гудмундссон оправдан: «Я невиновен»

11 Октября 2024 • 16:51 Комментировать

Чуть более года назад мы сообщали о проблемах с законом для Альберта Гудмундссона - тогда он выступал за «Дженоа», сейчас, вследствие удачного прошлогоднего сезона, перебрался в «Фиорентину». Сейчас исландский игрок сообщил общественности о том, что он полностью оправдан в этом процессе:

- Невиновен! Это решение суда Рейкьявика, окончательное и безапелляционное! Хотя я и так был уверен в положительном исходе дела, сейчас испытываю облегчение. Этот год прошёл сложно, но я понял, что моя семья и мои друзья - это самое важное в жизни. Я очень благодарен им, - написал футболист из Исландии.


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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Альберт Гудмундссон
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