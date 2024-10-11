​Альберт Гудмундссон оправдан: «Я невиновен»

Чуть более года назад мы сообщали о проблемах с законом для Альберта Гудмундссона - тогда он выступал за «Дженоа», сейчас, вследствие удачного прошлогоднего сезона, перебрался в «Фиорентину». Сейчас исландский игрок сообщил общественности о том, что он полностью оправдан в этом процессе:

- Невиновен! Это решение суда Рейкьявика, окончательное и безапелляционное! Хотя я и так был уверен в положительном исходе дела, сейчас испытываю облегчение. Этот год прошёл сложно, но я понял, что моя семья и мои друзья - это самое важное в жизни. Я очень благодарен им, - написал футболист из Исландии.