Морьеро покинул Мальдивы и будет тренировать в Албании

Франческо Морьеро покинул экзотические Мальдивы, сборную которых он тренировал до недавнего прошлого, и теперь будет работать в Албании. Его пригласил выступающий в высшей лиге чемпионата клуб «КФ Лачи», при этом у 55-летнего итальянского специалиста уже есть опыт работы в этой стране - в 2021 году он тренировал «Динамо» из Тираны. Но в основном Франческо работал у себя на родине, в Италии - «Кротоне», «Фрозиноне», «Катанцаро», «Катания», и это лишь самые известные клубы, помимо всяких «нонеймов».

Что до его нынешнего клуба, то там дела идут очень плохо - после восьми туров у «КФ Лачи» только три очка, так что итальянского наставника там ждут в роли мессии, не иначе. Контракт с ним подписан на один год.