«Галатасараю» интересен ещё один топ-игрок из Серии А

В сентябре «Галатасараю» удалось арендовать у «Наполи» нападающего Виктора Осимхена. Теперь турецкому клубу интересен ещё один топовый футболист из итальянской Серии А – форвард «Ромы» Пауло Дибала.

Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, «Галатасарай» может попытаться подписать 30-летнего Дибалу в зимнее трансферное окно.

Действующий контракт Пауло Дибалы с «Ромой» рассчитан до конца сезона 2024/2025, хотя в нём прописана опция продления при проведении определённого количества игр. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Дибалу в 20 миллионов евро.