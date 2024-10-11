Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Галатасараю» интересен ещё один топ-игрок из Серии А

11 Октября 2024 • 13:57 Комментировать

В сентябре «Галатасараю» удалось арендовать у «Наполи» нападающего Виктора Осимхена. Теперь турецкому клубу интересен ещё один топовый футболист из итальянской Серии А – форвард «Ромы» Пауло Дибала.

Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, «Галатасарай» может попытаться подписать 30-летнего Дибалу в зимнее трансферное окно.

Действующий контракт Пауло Дибалы с «Ромой» рассчитан до конца сезона 2024/2025, хотя в нём прописана опция продления при проведении определённого количества игр. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Дибалу в 20 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Рома Пауло Дибала трансферы футбола - зима 2025 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу Флик решил, когда Щесны сыграет за «Барселону» Назван лучший игрок сборной Англии в XXI веке: Бекхэм – второй, Терри – лишь одиннадцатый Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник «Барселона» не выпустит Гави в матчах против «Баварии» и «Реала» Месси прокомментировал ничью в матче сборных Венесуэлы и Аргентины В сборной Бразилии ответили, когда могут сыграть с Россией Фарерские острова - Армения: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Неймар возвращается на родину: как самый дорогой трансфер планеты загубил свою карьеру Карпин объявил имя соперника сборной России на ноябрь
Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки Легенда «Барселоны» Иньеста ушёл из футбола Гвардиола ответил на просьбу остаться в «Манчестер Сити» Хави может возглавить топ-клуб АПЛ
Спортивные новости
Кузьменко, Барбашев, Подколзин: Российские хоккеисты в НХЛ в сезоне 2024/2025 — Тихоокеанский дивизион Капризов, Сергачёв, Ничушкин: Российские хоккеисты в НХЛ в сезоне 2024/2025 — Центральный дивизион Кучеров, Бобровский, Тарасенко: Российские хоккеисты в НХЛ в сезоне 2024/2025 — Атлантический дивизион «Автомобилист» в серии буллитов оказался сильнее ЦСКА в КХЛ Гол Кузнецова не помог СКА в матче с минским «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Октября
13:57 · Италия. Серия А
«Галатасараю» интересен ещё один топ-игрок из Серии А
11:28 · Италия. Серия А
«Наполи» готов продать Осимхена в январе
05:01 · Италия. Серия А
Щесны рассказал, почему расторг контракт с «Ювентусом»
04:29 · Италия. Серия А
Фабрегас признался, что вдохновляется работой Артеты в «Арсенале»
03:58 · Италия. Серия А
Де Врей прокомментировал своё будущее в «Интере»
03:46 · Италия. Серия А
​«Милан» выдал худший старт в Серии А за последние десять лет
03:32 · Италия. Серия А
​У Политано угнали автомобиль
01:48 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» нацелился на звезду Бундеслиги слухи
00:07 · Италия. Серия А
Дюмфрис высказался о продлении контракта с «Интером»
10 Октября
22:54 · Италия. Серия А
Каннаваро рассказал, где хочет работать
22:31 · Италия. Серия А
​Пранделли: «Наполи» и «Интер» выделяются»
22:26 · Италия. Серия А
Пранделли: «У «Милана» большой потенциал, но он спит»
22:09 · Италия. Серия А
​Итальянский журналист: «Цикл Тео и Леау завершился, их продадут»
21:58 · Италия. Серия А
​Ди Ливио: «Конте - перфекционист»
21:36 · Италия. Серия А
Ди Ливио: «Леау меня разочаровывает»
20:08 · Италия. Серия А
Горетти: «Хвича – определяющий игрок «Наполи» 1 эксклюзив
19:27 · Италия. Серия А
«ПСЖ» интересуется форвардом «Интера» слухи
17:38 · Италия. Серия А
Калабрия может покинуть «Милан»
17:33 · Италия. Серия А
​Дзамбротта прокомментировал сложности «Милана»
17:21 · Италия. Серия А
«Интер» интересуется Даниэлем Мальдини
16:39 · Италия. Серия А
Дорогостоящий новичок «Ювентуса» сломал ребро официально
15:55 · Италия. Серия А
Кварацхелия выиграл награду в Серии А
15:07 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Александер-Арнольду в топ-клубе Серии А 2 слухи
13:39 · Англия. Премьер-лига
Ди Канио: «Я бы арестовал всех директоров «Манчестер Юнайтед» за продажу Мактоминая»
12:27 · Италия. Серия А
Шкриньяр может вернуться в Серию А, но не в «Интер»
Все новости