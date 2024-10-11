«Наполи» готов продать Осимхена в январе

Итальянский «Наполи» в январе будет готов продать своего нападающего Виктора Осимхена. По информации от Metro, нигериец в зимнее трансферное окно может перейти в топ-клуб, если «партенопеи» получат удовлетворительное предложение.

Напомним, турецкий «Галатасарай» арендовал Осимхена до конца сезона, но в соглашении прописана опция, согласно которой, аренду можно будет прервать в январе, если за Виктором придёт топ-клуб.

Летом Осимхен мог перебраться в лондонский «Челси», но стороны не смогла урегулировать вопрос по зарплате. 25-летний Виктор в нынешнем розыгрыше чемпионата Турции отметился двумя голами и двумя результативными передачами в трёх матчах.