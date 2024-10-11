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Щесны рассказал, почему расторг контракт с «Ювентусом»

11 Октября 2024 • 05:01 Комментировать
Ювентус
...
Лацио
19.10 21:45

Голкипер «Барселоны» Войцех Щесны вспомнил, как уходил из «Ювентуса».

Поляк выступал за туринский клуб на протяжении семи лет. В августе стороны договорились о расторжении соглашения, после чего вратарь объявил об уходе из футбола. В начале октября «Барселона» убедила 34-летнего игрока возобновить карьеру.

«В «Ювентусе» мне сказали, что я слишком дорого обхожусь клубу в условиях финансовых трудностей. Из уважения к «Юве» я согласился прекратить контракт. Я мог остаться и заработать сумму, которая полагалась мне по последнему году договора, но я верю в личные отношения, в карму. «Ювентус» относился ко мне с уважением.

Теперь мне предстоит провести последний год карьеры в «Барселоне» – самый большой вызов, который у меня когда-либо был. Мир отплатил мне за уважение, проявленное к «Ювентусу», – заявил в интервью Diario Sport Щесны.

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Евро-Футбол.Ру,
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